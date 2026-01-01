После крупного пожара на складе в Перми Роспотребнадзор проверил качество воздуха Пробы взяли в жилых районах, расположенных рядом с местом возгорания Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Роспотребнадзор Пермского края организовал проверку качества воздуха в жилых районах, расположенных рядом с местом возгорания на складе по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 59. Пробы отбирались с учетом направления ветра на ул. Дзержинского, 28 и ул. Ломоносова, 51.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовала пробы воздуха на содержание веществ, характерных для горения: оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, углерода, взвешенных частиц PM2,5 и PM10, а также бензола, диметилбензола, метилбензола, этилбензола, стирола, хлороводорода и фтороводорода.

Также были проведены замеры радиационного фона в жилых домах по ул. Дзержинского, 28 и 31а.

По итогам лабораторных анализов и радиационных измерений, проведенных 28 января с 08:35 до 10:20, было установлено, что концентрации загрязняющих веществ в пробах не превышают допустимых норм для атмосферного воздуха в городах и сельских поселениях. Радиационный фон тоже соответствует норме.

Напомним, накануне произошёл крупный пожар на ул. Дзержинского в Перми. Его тушили более 13 часов. Загорелся склад. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой. Пожар на 1 тыс. кв. м в 19:45 ликвидировали 94 огнеборца и 26 единиц техники. Пострадавших нет. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России.

