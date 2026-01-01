К будущему бассейну в Соликамске построят новую дорогу Первый этап работ власти оценили в 166,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске объявлен конкурс на строительство первой очереди новой дороги возле будущего крупного спортивного комплекса с бассейном. Согласно сайту госзакупок, стоимость контракта на первый этап работ составляет 166,6 млн руб. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Соликамского округа и Пермского края.

Строительство будет проходить на проспекте Юбилейном — от ул. Крылова до ул. Матросова. Первый этап предусматривает создание проезжей части, установку наружного электроосвещения, переустройство сетей водоснабжения, канализации и газопровода.

Работы по строительству дороги запланированы с начала августа до конца декабря 2026 года. Подрядчика выберут на основании конкурсного отбора. Заявки принимаются до 12 февраля текущего года.

По задумке властей, новый участок дорог станет неотъемлемой частью комплексной транспортной инфраструктуры Соликамска и повысит уровень комфорта и безопасности передвижения горожан.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе стало известно, что пермский подрядчик построит в Соликамске бассейн. Контракт подпишут с ООО «Акрополь-М» по начальной (максимальной) цене — 839,7 млн руб.

Новый спортивный объект будет включать в себя плавательный бассейн на пять дорожек, развлекательный бассейн, тренажерные залы, сауну, кафе и административные помещения. Спорткомплекс сможет обслуживать 114 человек за смену.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.