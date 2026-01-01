Спортивный комплекс с бассейном в Соликамске построит пермский подрядчик Объект должны сдать в эксплуатацию в 2028 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подведены итоги конкурса на проектирование и строительство спорткомплекса в Соликамске. Контракт будет подписан с единственным участником — пермским ООО «Акрополь-М» по начальной (максимальной) цене — 839,7 млн руб.

Новый спортивный объект появится в Соликамске на пр. Юбилейном. Он будет включать в себя плавательный бассейн на пять дорожек, развлекательный бассейн, тренажерные залы, сауну, кафе и административные помещения. Пропускная способность спорткомплекса составит 114 человек в смену.

Первым этапом подрядчик займется проектированием, строительство начнётся летом 2027 года.

Завершение строительства и сдача объекта должны состояться 2 сентября 2028 года.

