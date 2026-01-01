За сутки в Пермском крае потушили девять пожаров Травмирован один человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За последние сутки в Пермском крае было ликвидировано девять пожаров. Три из них произошли в Перми, два — в Карагайском муниципальном округе, по одному — в Пермском, Красновишерском, Еловском и Чусовском муниципальных округах. Пострадавших нет, однако один человек получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, накануне произошёл крупный пожар на ул. Дзержинского в Перми. Его тушили более 13 часов. Загорелся склад. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой. Пожар на 1 тыс. кв. м в 19:45 ликвидировали 94 огнеборца и 26 единиц техники. Пострадавших нет. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем 28 января на территории Пермского края работали 180 профилактических групп, в составе которых было 436 человек. Они провели 1687 обходов жилых домов, побеседовали с 2677 жильцами, распространили 2 тыс. информационных материалов.

