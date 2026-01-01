В Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО Фаилем Хаметовым Похороны пройдут 29 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб Фаиль Хаметов, сообщает администрация Суксунского муниципального округа Пермского края на официальной странице в соцсетях.

Прощание с бойцом состоится 29 января в 10 утра в Доме культуры деревни Агафонково по адресу ул. Центральная, 18.

В группе муниципалитета не сообщается информация о жизни и обстоятельствах смерти воина. Администрация Суксунского округа выразила соболезнования родным и близким Фаиля Зафаровича.

«Вечная память герою!», — написано в сообщении.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Кочёво проводят в последний путь бойца спецоперации Петра Дегтянникова, который погиб в зоне боевых действий 10 ноября 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.