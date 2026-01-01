В Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО Фаилем Хаметовым
Похороны пройдут 29 января
При выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб Фаиль Хаметов, сообщает администрация Суксунского муниципального округа Пермского края на официальной странице в соцсетях.
Прощание с бойцом состоится 29 января в 10 утра в Доме культуры деревни Агафонково по адресу ул. Центральная, 18.
В группе муниципалитета не сообщается информация о жизни и обстоятельствах смерти воина. Администрация Суксунского округа выразила соболезнования родным и близким Фаиля Зафаровича.
«Вечная память герою!», — написано в сообщении.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в Кочёво проводят в последний путь бойца спецоперации Петра Дегтянникова, который погиб в зоне боевых действий 10 ноября 2024 года.
