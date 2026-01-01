На севере Пермского края простятся с погибшим на СВО Петром Дегтянниковым
В Кочёво проводят в последний путь бойца спецоперации Петра Дегтянникова, который погиб в зоне боевых действий 10 ноября 2024 года. Об этом сообщили в администрации Кочёвского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.
Пётр Дегтянников родился в Кочёво в 1984 году. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Гражданская панихида и прощание с военнослужащим пройдёт 29 января с 13:00 до 14:00 в здании ДК с. Кочёво.
В местной админстрации принесли соболезнования родным и близким погибшего.
