Экс-совладельцу пермского порта грозит девять лет колонии Чарльза Батлера судят за хищение в особо крупном размере

фото: Ленинский районный суд

В Ленинском районном суде Перми 28 января состоялось заседание по уголовному делу в отношении гражданина Великобритании Чарльза Батлера. Экс-председателю совета директоров и совладельцу ОАО «Порт Пермь» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата имущества в особо крупном размере организованной группой).

Согласно опубликованной в картотеке суда информации, по результатам заседания суд удалился для постановления приговора. Следующее заседание назначено на 25 февраля.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», гособвинение запросило для фигуранта девять лет колонии общего режима, штраф в 900 тыс. руб., а также удовлетворить исковые требования потерпевших по взысканию ущерба по данному делу.

Как писал ранее «Новый компаньон», судебный процесс начался осенью. По версии следствия, Чарльз Батлер с декабря 2009 по февраль 2010 года разработал план по хищению объектов недвижимости, принадлежащих порту и расположенных на Решетниковском спуске, 1 в Перми. Для этого было обеспечено одобрение советом директоров ОАО решения о продаже земельных участков и расположенных на них объектов в пользу чешской компании «Далтамэн, СЕ», перешедшей впоследствии под контроль Батлера.

Генеральный директор «Порт Пермь» подписал договоры купли-продажи имущества и организовал их передачу в Росреестр. Фактически передача имущества осуществлялась безвозмездно, в результате действий ОАО был нанесён ущерб на сумму более 1 млрд руб.

