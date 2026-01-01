Прокуратура Прикамья выявила нарушения в работе МКП «Тепловод»
И потребовала перерасчёта стоимости некачественных услуг для потребителей
В связи с инцидентом на котельной в п. Тёплая Гора Горнозаводского округа Пермского края прокуратура инициировала проверку. По её итогам были выявлены нарушения норм промышленной безопасности в работе МКП «Тепловод». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре пояснили, что в ходе надзорных мероприятий были зафиксированы случаи несоблюдения законодательных требований в сфере тепло- и водоснабжения. Это привело к нарушению прав жителей поселков Теплая Гора и Пашия на получение коммунальных услуг надлежащего качества.
По итогам проведённых проверок прокуратура направила представление директору МКП «Тепловод» с требованием устранить нарушения и провести перерасчёт стоимости некачественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей. Также в отношении руководителя организации были возбуждены дела об административных правонарушениях.
