В посёлке Тёплая Гора Пермского края возобновили работу второго котла
Ранее он был отключён по техническим причинам
Тепло стало возвращаться в дома п. Тёплая Гора в Пермском крае. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона сообщили, что работа второго котла возобновлена.
«В п. Тёплая Гора запущен котел № 2. Таким образом, в работе два котла. Сейчас котельная выходит на нормативные параметры теплоснабжения», — рассказали в ведомстве.
Напомним, работа котла № 2 была временно приостановлена по техническим причинам 23 января. Теплоснабжение посёлка временно обеспечивалось только одним котлом, что привело к снижению температуры теплоносителя.
Проблемы с отоплением начались в населённом пункте в новогодние праздники, когда в котельной произошёл взрыв газовоздушной смеси. Из-за происшествия оборудование вышло из строя. После праздников власти отчитались о восстановлении двух котлов. Работы по ремонту третьего продолжаются.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.