В посёлке Тёплая Гора Пермского края возобновили работу второго котла Ранее он был отключён по техническим причинам Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

Тепло стало возвращаться в дома п. Тёплая Гора в Пермском крае. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона сообщили, что работа второго котла возобновлена.

«В п. Тёплая Гора запущен котел № 2. Таким образом, в работе два котла. Сейчас котельная выходит на нормативные параметры теплоснабжения», — рассказали в ведомстве.

Напомним, работа котла № 2 была временно приостановлена по техническим причинам 23 января. Теплоснабжение посёлка временно обеспечивалось только одним котлом, что привело к снижению температуры теплоносителя.

Проблемы с отоплением начались в населённом пункте в новогодние праздники, когда в котельной произошёл взрыв газовоздушной смеси. Из-за происшествия оборудование вышло из строя. После праздников власти отчитались о восстановлении двух котлов. Работы по ремонту третьего продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.