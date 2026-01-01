В посёлке Тёплая Гора Пермского края снова остыли батареи отопления в домах На место прибыл заместитель министра ЖКХ Поделиться Твитнуть

В п. Теплая Гора, расположенном в Горнозаводском округе, временно приостановлена работа котла №2 по техническим причинам. На месте происшествия работают специалисты. Об этом сообщили в МинЖКХ Пермского края.

В настоящее время теплоснабжение посёлка обеспечивается только одним котлом, что привело к снижению температуры теплоносителя, отметили в ведомстве. С раннего утра в посёлке проводится поквартирный обход, и ведется мониторинг температуры в жилых помещениях.

В зависимости от продолжительности ремонта оборудования котельной жителям организуют выдачу отопительных приборов. Для контроля и координации работ в округ прибыл заместитель министра ЖКХ.

Напомним, в период новогодних праздников в котельной п. Тёплая Гора произошёл взрыв газовоздушной смеси. Это привело к выходу из строя оборудования. На днях власти сообщали, что два котла уже восстановлены, а работы по ремонту третьего продолжаются.

Котельная обеспечивает отопление всего посёлка, включая 5 социальных объектов и 38 жилых домов, где проживает более 1300 человек.

