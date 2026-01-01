Экс-прокурор Добрянки устроился в Минприроды Прикамья Андрей Делиев возглавил отдел контроля за обращением с отходами Поделиться Твитнуть

Бывший прокурор Добрянки Андрей Делиев начал работу в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. С 15 января он приступил к обязанностям начальника отдела контроля за обращением с отходами. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на свои источники.

В должности прокурора Добрянки Андрей Делиев проработал с 2015 по 2025 год.

