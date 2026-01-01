Председателем Пермского краевого совета женщин назначена Елена Савельева Ранее пост занимала Лилия Ширяева Поделиться Твитнуть

Елена Савельева, выпускница международной программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж» и деятель Евразийского женского форума, заняла пост председателя Пермского краевого совета женщин. Это региональное отделение «Союза женщин России». Об этом пишет газета «Звезда».

В своей работе Савельева намерена сосредоточиться на объединении женщин из разных сфер социально-экономической жизни края, на системной поддержке гражданских инициатив, улучшении межведомственного взаимодействия и повышении роли женщин в общественной и политической жизни региона.

Ранее совет возглавляла Лилия Ширяева.

В беседе с «Ъ-Прикамье» Ширяева сообщила, что остаётся в организации в должности зама. Она отметила, что возглавляла организацию на протяжении шести лет и теперь решила сосредоточиться на проектах, оставив оргвопросы.

Напомним, ранее также стало известно, что Лилия Ширяева покидает Общественную палату Пермского края.

