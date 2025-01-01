В Общественной палате Пермского края сменится руководитель Лилия Ширяева покидает орган Поделиться Твитнуть

Лилия Ширяева

Константин Долгановский

Лилия Ширяева, председатель Общественной палаты Пермского края, не намерена участвовать в седьмом созыве. В интервью изданию «Коммерсантъ-Прикамье» она отметила, что за последние три года отдала много времени и усилий этой должности. Ширяева подчеркнула, что за этот период палата достигла значительных успехов, поднявшись в федеральном рейтинге с второй на первую группу. Однако она также отметила, что работы ещё предстоит много, и важно сохранить преемственность начатых задач. По её мнению, состав палаты изменится, но не существенно, так как уже сформировался сильный и содержательный костяк.

Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов. Двенадцать человек утверждаются губернатором, ещё двенадцать — заксобранием. Оставшиеся 12 членов выбираются из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями. Затем члены, утверждённые органами власти, выбирают оставшихся 12 человек из списка, предложенного общественными организациями, зарегистрированными в Прикамье. Срок полномочий палаты составляет три года.

Шестой состав Общественной палаты начал работу в феврале 2023 года, и её председателем единогласно была избрана Лилия Ширяева.

Общетсвенную палату также собираются покинуть Надежда Беляева, президент ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея», бывший депутат Пермской городской думы, директор фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева.

В то же время палата может пополниться бывшим замглавы Перми Алексеем Грибановым и президентом ПНИПУ Василием Петровым.

