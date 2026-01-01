На выставке в пермской «Планете» показывали рыб и черепах без лицензии Отсутствовали также ветеринарные документы на животных Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Прокуратура Прикамья потребовала провести проверку индивидуального предпринимателя, организовавшего в ТРЦ «Планета» выставку рыб. По её результатам Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявило нарушения.

«Установлено, что у предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, а также корма поступают без ветеринарных сопроводительных документов. На пресмыкающихся (черепах), членистоногих (рак-отшельник), беспозвоночных (морские звёзды) отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, отсутствует ёмкость для сбора биологических отходов», — рассказали в ведомстве.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель нарушил требования ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и постановления федерального правительства «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 и 2 ст. 8.53 и ч. 1 и 3 ст. 10.8 КоАП РФ и назначили штраф.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в «Планете» индивидуальный предприниматель организовал контактную выставку кошек, не имея на это лицензии и ветеринарных сопроводительных документов. Животные могут представлять угрозу здоровью населения и окружающей среде.

