В пермском ТЦ использовали кошек для выставки с нарушениями законодательства У организатора не было лицензии и ветеринарных документов на животных

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Индивидуальный предприниматель использовал кошек в культурно-зрелищных целях с нарушениями ветеринарного законодательства. По информации Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, речь идёт о контактной выставке кошек, организованной в ТРЦ «Планета».

Надзорный орган провёл 30 декабря инспекционный визит в отношении бизнесмена. Нарушения были выявлены в ходе проверки.

«Установлено, что у предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, а также корма поступают без ветеринарных сопроводительных документов, на кошек отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы», — рассказали в ведомстве.

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований федерального законодательства. Управление привлекло нарушителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.53 и по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

В Россельхохнадзоре отмечают, что отсутствие ветеринарных сопроводительных документов у кошек говорит об отсутствии информации об их вакцинации против таких болезней как бешенство и о проведении исследований на лептоспироз, стригущий лишай, токсоплазмоз и другие заболевания. Поэтому животные могут представлять угрозу здоровью населения и окружающей среды.

