Только три целителя имеют разрешение на ведение деятельности в Пермском крае Документы им выдала специальная комиссия минздрава

На январь 2026 года в Пермском крае осталось только три целителя, которым были выданы разрешения на занятие народной медициной. Соответствующая информация опубликована в реестре регионального минздрава.

Как следует из документа, целители практикуют траволечение, биоэнергокоррекцию, традиционные методы физического воздействия, народные техники массажа и суггестивные техники народной медицины, а также консультирование в традиционной китайской медицине, акупунктуру, костоправство и поверхностное капиллярное кровопускание.

Как писал ранее «Новый компаньон», на начало 2024 года в Пермском крае право на ведение деятельности имели пять целителей. Разрешения выдаются на пять лет специальной комиссией, организованной минздравом. Чтобы подать заявление, необходимо предоставить пакет документов, в том числе, представление медицинской профессиональной НКО.

Как поясняли в ведомстве, к народной медицине относятся методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, с использованием знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. Услуги оккультно-магического характера и совершение религиозных обрядов к народной медицине не относятся.

Зарегистрированным целителям запрещается использовать свои знания и умения во вред жизни и здоровью людей.

