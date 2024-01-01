Алёна Бронникова В Прикамье пять целителей получили право на ведение деятельности Соответствующие разрешения выдал краевой минздрав Поделиться Твитнуть

В Пермском крае министерство здравоохранения выдало официальные разрешения пяти жителям региона на занятия народной медициной. Такие данные предоставило ведомство информационному агентству «Текст».

На сайте минздрава опубликован проект положения о порядке предоставления таких разрешений. Как рассказали «Новому компаньону» в ведомстве, приказ об утверждении документа был издан 31 января. Вступить в силу он должен через 10 дней после его официального опубликования. Документ регулирует порядок предоставления разрешения на занятие народной медициной и устанавливает организационно-правовые отношения, возникающие в связи с реализацией такого права.

«Народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов», — уточняется в документе.

Разрешение даёт право осуществлять только указанные методы оздоровления и только на территории Пермского края. Вести деятельность в регионе в случае получения документа на территории другого субъекта запрещается.

Право на занятие народной медициной выдаётся специальной комиссией, организованной минздравом, на пять лет. Чтобы подать заявление, необходимо предоставить пакет документов, в том числе, представление медицинской профессиональной НКО. Если в ходе предоставления услуг будут установлены действия, повлекшие причинение вреда жизни и здоровью людей, минздрав направит информацию в правоохранительные органы или в органы госконтроля по компетенции для решения вопроса о привлечении к ответственности.

Зарегистрированным целителям запрещается использовать свои знания и умения во вред жизни и здоровью людей, проводить массовые сеансы, в том числе с использованием СМИ. Крое того, они должны вести журнал учёта обращений и предоставленных услуг с обязательным внесением ФИО, даты посещений, текущих изменений и результатах лечения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.