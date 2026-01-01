На улице Дзержинского в Перми по-прежнему закрыто движение транспорта Отстают от графиков трамваи №3 Поделиться Твитнуть

фото: ЦБДД

На ул. Дзержинского в Перми в районе дома №47 с 8:24 28 января сотрудниками Полка ДПС полностью перекрыто движение транспорта. Это связано с работами по ликвидации последствий пожара, о котором «Новый компаньон» уже писал.

В связи с ограничениями в движении наблюдаются значительные заторы на ул. Строителей и в районе нового тоннеля на ул. Вишерской.

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили о задержках в движении трамваев маршрута №3.

В ПГНИУ студентов через соцсети попросили учитывать дорожную ситуацию на ул. Дзержинского и выезжать на лекции и семинары пораньше.

В МЧС по региону сообщили, что тушение пожара складского помещения продолжается. К ликвидации возгорания на 1 тыс. кв. м привлечено уже 90 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.