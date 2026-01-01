Cовет при Пермском УФАС предлагает создать «дорожную карту» для медиации в закупках Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Общественный совет при управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю рассмотрел возможность использования медиации для урегулирования споров в сфере закупок. В настоящее время медиация в публично-правовой сфере применяется редко, но в Пермском крае уже был создан первый в России прецедент использования медиативного соглашения для разрешения антимонопольного спора.

Совет рекомендовал Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края и Аппарату уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе разработать «дорожную карту» и регламент для применения медиации в закупках.

В рамках этих документов предлагается:

1. Создать типовые формы заявок для инициирования медиативных процедур.

2. Внести в типовые формы контрактов положения о возможности применения медиации при возникновении споров между участниками закупок.

3. Организовать Центр по применению медиации при Аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, который будет привлекать профессиональных медиаторов для разрешения бизнес-споров, включая споры в сфере закупок.

4. Проводить информационную работу среди участников закупок, чтобы они были осведомлены о возможностях медиативных процедур.

