Пермское УФАС заключило первое медиативное соглашение в сфере госзакупок Был нарушен закон при поставке медоборудования

фото: ФАС России

Пермское УФАС впервые в своей истории применило процедуру медиации для разрешения конфликта в сфере государственных закупок. Примирение состоялось после жалобы на нарушения закона при проведении аукциона на поставку медицинского оборудования государственными учреждениями региона. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

По итогам проверки выяснилось, что документация аукциона содержала нарушения Федерального закона о контрактной системе, поэтому УФАС потребовало аннулировать итоги торгов и повторно провести конкурс. Однако министерство по регулированию контрактной системы Пермского края обратилось в Арбитражный суд Пермского края, оспаривая выводы ведомства.

Несмотря на судебный иск, конфликт разрешился благодаря участию профессионального медиатора. После переговоров стороны достигли взаимопонимания, а министерству удалось скорректировать свою позицию относительно нарушений, допущенных ранее. В результате 22 декабря 2025 года было подписано медиативное соглашение, которое предусматривает исполнение требований УФАС и добровольный отзыв министерства от судебной тяжбы.

