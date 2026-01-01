Аренда жилья в Перми подешевела на 5% Средняя ставка составила 30 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре на рынке долгосрочной аренды жилья в Перми средняя ставка составила 30 тыс. руб., что на 5% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает технологическая платформа «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость аренды по России составила 35 тыс. руб. в месяц. Показатель снизился на 2% по сравнению с декабрём 2024 года. Сильнее всего снизились цены в Туле (-14%), самый значительный рост оказался в Рязани (+17%). Дешевле всего снять жильё среди 40 исследованных городов оказалось в Кирове — 22,7 тыс. руб. в месяц (+11%), дороже — в Москве, за 77,9 тыс. руб. в месяц (-8%).

Объём предложения увеличился в 39 городах, в среднем — на 6%, значительнее всего в Липецке (в 2,2 раза). В Перми рост составил 66%. Спрос вырос только в девяти городах, заметнее всего в Туле (+18%). В Перми долгосрочной арендой стали интересоваться на 3% чаще. В целом по стране показатель уменьшился на 8%. Больше всего россиян интересовали «однушки» — доля в общем спросе на них составила 47%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае аренда домов за год подешевела в среднем на 22,3%, до 53,7 ты. руб. в месяц. В среднем по России — на 22,8%, до 46,4 тыс. руб.

