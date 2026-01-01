Аренда домов в Пермском крае подешевела на 22% Это закономерная тенденция в период экономического спада Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты федерального портала «Мир квартир» отмечают, что в большинстве регионов России в прошлом году снизилась стоимость долгосрочной аренды домов. Арендодатели всё чаще предпочитают сдавать квартиры, что приводит к увеличению числа пустующих домов. По данным портала, за 2025 год аренда домов выросла только в 17 из 83 регионов, в то время как в 66 регионах она снизилась.

В Пермском крае аренда домов подешевела в среднем на 22,3%, до 53,7 ты. руб. в месяц.

Наибольшее снижение арендных ставок, согласно данным портала Mirkvartir.ru, произошло в Камчатском крае (—63,5%), Кемеровской области (—59,5%) и Приморском крае (—52,1%). А наиболее значительное повышение стоимости аренды домов зафиксировано в Мордовии (+58,7%), Забайкальском (+47,1%) и Хабаровском крае (+39,8%).

В среднем по России стоимость аренды домов снизилась на 22,8% за год, до 46,4 тыс. руб. в месяц.

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что последний раз снижение цен на аренду домов наблюдалось в 2022 году. Затем последовал рост, когда дорожала аренда всех типов жилья. Сейчас же наблюдается обратная тенденция. «Формат дома не самый удобный для арендаторов, они обычно предпочитают квартиры, особенно в периоды экономического спада, как сейчас. Средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома, а арендаторы сейчас очень экономны и стараются сократить расходы. Собственникам домов стало сложнее найти арендаторов, поэтому количество выставленных на рынок объектов увеличилось на 90% за прошлый год», — подчеркнул Луценко.

