Проект по ремонту трамплинов «Летающий лыжник» в Перми прошёл экспертизу Обновить сооружения планировалось до 2027 года

Пресс-служба губернатора Пермского края

Проектная документация по капитальному ремонту трамплинов в спортивном комплексе «Летающий лыжник» по ул. Тихой, 22 в Перми получила положительное заключение государственной экспертизы. Сведения опубликованы в едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Заключение было получено 27 января. Проектную документацию по обновлению комплекса спортивных сооружений подготовило пермское ООО Ремонтно-строительно-монтажное предприятие «Энергетик». В качестве застройщика выступает МАУ ДО «Летающий лыжник» г. Перми.

Спортивный комплекс и центр подготовки «Летающий лыжник» включают несколько трамплинов, первый из которых был построен в 1934 году, в 1960-х годах в комплексе открылась детско-юношеская спортивная школа. О планах по ремонту трамплинов стало известно в октябре 2024 года. Мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что обновить сооружения планируется до 2027 года, финансирование проекта запланировано бюджетом.

