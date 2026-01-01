Фонд развития промышленности профинансировал 111 проектов в Прикамье Регион занимает четвёртое место в России по данному показателю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамье занимает четвёртое место в России по количеству промышленных проектов, профинансированных федеральным Фондом развития промышленности. За всё время деятельности Фонд оказал поддержку 111 проектам в регионе.

«Федеральный Фонд развития промышленности за всё время своей деятельности профинансировал в Пермском крае 111 промышленных проектов, сумма займов составила 27,8 млрд руб., а общий бюджет — 54,9 млрд. По числу профинансированных проектов Прикамье находится на четвёртом месте в России», — рассказали в краевом минпромторге.

Средства по совместным федерально-региональным программам получили 44 проекта, 16 — по региональным. По 70 проектам запущены новые или модернизированные производства. Так, «Пермская судоверфь» завершила модернизацию и локализовала на своей производственной площадке строительство уникальных остановочных комплексов Ecostation, компания «Пермские насосы» запустила серийное производство новых моделей центробежных насосов.

Ранее сообщалось, что региональный Фонд развития промышленности с 2016 года вложил 30 млрд руб. в 123 проекта. В настоящее время реализуются инвестпроекты на сумму 1,6 трлн руб.

