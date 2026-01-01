Портфель инвестпроектов предприятий Прикамья достиг 1,6 трлн рублей Подведены итоги работы минпромторга Пермского края за 2025 год Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Глава региона Дмитрий Махонин и зампредседателя краевого правительства — министр промышленности и торговли Алексей Чибисов обсудили итоги работы ведомства в 2025 году и наметили ключевые цели на 2026-2030 годы.

Дмитрий Махонин отметил, что, несмотря на санкции, промышленность региона продолжает развиваться. В дальнейшем акцент будет сделан на повышении производительности труда и эффективном использовании господдержки.

Алексей Чибисов сообщил, что в Прикамье функционирует 67 крупных, 274 средних и 4801 малое промпредприятие, обеспечивающие занятость почти 245 тыс. человек. В настоящее время реализуются инвестиционные проекты на сумму 1,6 трлн руб. Инвестиционная активность поддерживается комплексом мер, в том числе Региональным фондом развития промышленности, который с 2016 года вложил 30 млрд руб. в 123 проекта. Промышленная кооперация объединяет 608 компаний региона, заключено 53 соглашения с крупными холдингами.

Планируется активное продвижение продукции местных производителей на международной арене: более 70 предприятий представили свои разработки на выставках в 2025 году, что должно привести к контрактам на сумму около 60 млрд руб. до 2030 года.

Также развивается Особая экономическая зона «Пермь», где зарегистрировано семь резидентов с инвестициями в 23,6 млрд руб. В проекте «Производительность труда» участвуют 160 компаний, а экономический эффект от внедрения бережливого производства к 2024 году оценивается в 10,2 млрд руб. Чибисов выделил поддержку инвестиционных проектов как один из приоритетов на 2026 год.

