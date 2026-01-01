Верховный суд РФ вынес решение по жалобе пермского фотографа Приговор Григорию Скворцову остался без изменений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Верховный суд 27 января вынес определение по кассационной жалобе на приговор осуждённого за госизмену пермского фотографа Григория Скворцова. Согласно опубликованной на сайте суда информации, заседание прошло в закрытом формате.

Как сообщает Properm.ru, коллегия Верховного суда отклонила жалобу. Приговор, вынесенный Пермским краевым судом 26 июня 2025 года, остался без изменений.

Григория Скворцова задержали в 2023 году по обвинению в передаче американскому корреспонденту планов, показывающих расположение секретных объектов в Москве. Фотограф отрицал свою вину и утверждал, что купил планы у создателя книги про московские бункеры, а материалы больше не являются секретными, автор книги обнаружил их в архивах. Суд приговорил обвиняемого к 16 годам заключения. Оспорить решение в апелляции ему не удалось. В ноябре он направил жалобу в Верховный суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.