Верховный суд РФ вынес решение по жалобе пермского фотографа
Приговор Григорию Скворцову остался без изменений
Верховный суд 27 января вынес определение по кассационной жалобе на приговор осуждённого за госизмену пермского фотографа Григория Скворцова. Согласно опубликованной на сайте суда информации, заседание прошло в закрытом формате.
Как сообщает Properm.ru, коллегия Верховного суда отклонила жалобу. Приговор, вынесенный Пермским краевым судом 26 июня 2025 года, остался без изменений.
Григория Скворцова задержали в 2023 году по обвинению в передаче американскому корреспонденту планов, показывающих расположение секретных объектов в Москве. Фотограф отрицал свою вину и утверждал, что купил планы у создателя книги про московские бункеры, а материалы больше не являются секретными, автор книги обнаружил их в архивах. Суд приговорил обвиняемого к 16 годам заключения. Оспорить решение в апелляции ему не удалось. В ноябре он направил жалобу в Верховный суд.
