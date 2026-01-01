Верховный суд рассмотрит жалобу осуждённого пермского фотографа Григорий Скворцов признан виновным в госизмене Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Верховный суд 27 января рассмотрит жалобу на приговор осуждённого за госизмену пермского фотографа Григория Скворцова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, Григория Скворцова задержали в 2023 году. По версии следствия, фотограф передавал американскому корреспонденту планы, показывающие расположение секретных объектов в Москве. Обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что купил планы у создателя книги про московские бункеры, а материалы больше не являются секретными, автор книги обнаружил их в архивах.

Летом 2025 года Пермский краевой суд приговорил Скворцова к 16 годам заключения. Оспорить решение фотографу не удалось. В ноябре стало известно, что его этапировали в Архангельскую область, сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии № 5 города Коряжма.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.