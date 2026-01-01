Решение суда о передаче Перми частной котельной в Мотовилихе вступило в силу Действия собственников повлекли за собой аварию и оставили дома без тепла Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура через суд добилась передачи социально значимых объектов в Мотовилихинском районе Перми в муниципальную собственность. Решение вступило в силу. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

Напомним, районная прокуратура провела проверку законности отчуждения объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение жилых многоквартирных домов, в рамках дела о банкротстве. Было установлено, что вопреки условиям отчуждения социально-значимых объектов договоры купли-продажи были заключены без проведения торгов. Новые владельцы не предпринимали меры по организации эксплуатации модульной газовой котельной и газопровода по предназначению, их должному содержанию для бесперебойной работы.

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора о признании недействительными договоров купли-продажи спорных объектов и земельного участка и передаче их в муниципальную собственность. Ответчики обжаловали судебный акт, однако судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда согласилась с позицией истца. В данный момент решение суда вступило в законную силу.

Как писал «Новый компаньон», спор возник вокруг котельной и газопровода, расположенных по ул. Журналиста Дементьева, 50, которые были проданы на аукционе в сентябре 2024 года. Важнейшим условием сделки являлось сохранение их первоначальной функции — обеспечение теплом пяти домов на улицах Исхакова и Журналиста Дементьева, построенных для детей-сирот.

Новые собственники проигнорировали требования, объекты были перепроданы без учёта социальных обязательств. Владельцы, не имея соответствующей лицензии на работу с опасными объектами, не заключили необходимые соглашения на обслуживание и поставку энергоресурсов, и котельная осталась без должного надзора. Это привело к неисправности насосного оборудования, что оставило жителей нескольких домов без тепла и горячей воды.

