Суд вернул городским властям котельную, оставившую дома в Перми без тепла Частным владельцам отдадут уплаченные ими деньги

Марина Замятина

Мотовилихинский районный суд Перми аннулировал договор о приобретении котельной и газопровода, обязав частных владельцев вернуть критически важные объекты в муниципальную собственность, об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Основанием для судебного иска послужили действия собственников, повлекшие за собой аварийную ситуацию и отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов.

Спор возник вокруг котельной и газопровода, расположенных по ул. Журналиста Дементьева, 50, которые были реализованы на аукционе в сентябре 2024 года. Важнейшим условием сделки являлось сохранение их первоначальной функции — обеспечение теплом домов, находящихся на улицах Исхакова и Журналиста Дементьева. Речь идёт о пяти домах, построенных для детей-сирот.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что новые собственники проигнорировали эти требования. Объекты были перепроданы без учёта социальных обязательств. Владельцы, не имея соответствующей лицензии на работу с опасными объектами, не заключили необходимые соглашения на обслуживание и поставку энергоресурсов. Фактически, котельная оказалась заброшенной и без должного надзора.

Такое пренебрежение закономерно привело к неисправности насосного оборудования, что оставило жителей нескольких домов без тепла и горячей воды.

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил иск, поданный прокуратурой. Суд вынес решение о расторжении всех заключенных договоров и обязал ответчиков передать объекты в распоряжение властей Перми. При этом средства, выплаченные бывшими владельцами на торгах, будут возвращены им из городского бюджета.

