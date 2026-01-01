Пермские депутаты одобрили новую схему одномандатных округов для выборов в думу Она будет действовать 10 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В преддверии единого дня голосования 2026 года депутаты Пермской городской думы приняли обновлённую схему распределения одномандатных избирательных округов для будущих выборов. Решение было одобрено единогласно на пленарном заседании городского парламента 27 января.

Ранее действующая схема функционировала десять лет и заканчивала своё действие перед выборами 2026 года. По новым правилам, 14 депутатов будут избираться по пропорциональной системе, а остальные 22 — по одномандатным округам.

Территориальная избирательная комиссия представила новую схему ещё в декабре 2025 года. В ней были учтены требования Устава Перми и изменение границ городских районов. Новая схема вступит в силу сроком на десять лет.

