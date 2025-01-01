Для выборов депутатов в гордуму Перми подготовили обновлённую схему округов Срок действующей истекает в ноябре Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми разработан проект новой схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов городской думы. По информации крайизбиркома, значительных изменений не будет.

«Новая схема не претерпела значительных изменений по сравнению с действующей. Изменения коснулись лишь округов, расположенных в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах, что вызвано активным строительством и заселением многоквартирных жилых домов», — отметили в Избирательной комиссии Пермского края.

Согласно Уставу города Перми, 14 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 22 депутата — по одномандатным избирательным округам. Средняя норма представительства на один мандат, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 35 050 человек. Полномочия по организации и проведению выборов депутатов Пермской гордумы возложены на ТИК Дзержинского района.

Отмечается, что срок действия утверждённой в 2016 году схемы истекает 24 февраля 2026 года. Не позднее чем за 80 дней до этого срока ТИК Дзержинского района должна определить и внести для утверждения в думу новую схему одномандатных избирательных округов. Предложенный вариант должен быть утверждён до 2 февраля 2026 года и будет действовать в течение 10 лет.

Ранее депутаты Законодательного собрания Пермского края утвердили обновлённую схему одномандатных избирательных округов для выборов депутатов краевого парламента. Основные изменения связаны с миграционными потоками избирателей внутри региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.