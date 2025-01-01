Алёна Бронникова Депутаты Пермского края утвердили новую схему избирательных округов В регионе образованы 30 одномандатных избирательных округов Поделиться Твитнуть

Фото: приложение к постановлению Законодательного собрания Пермского края

Депутаты парламента Пермского края утвердили проект постановления об утверждении обновлённой схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов заксобрания. Схема была разработана Крайизбиркомом.

Напомним, старая схема, утверждённая в 2016 году, перестанет действовать 20 января 2026 года. Новая схема основана на требованиях регионального законодательства, согласно которым 30 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 30 — по одномандатным округам, два из которых расположены на территории Коми-Пермяцкого округа.

Средняя норма представительства на одного депутата, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 67,3 тыс. человек. Допустимое отклонение от этой нормы не должно превышать 10%, а в отдалённых и труднодоступных районах — 30%. Основные изменения, которые были внесены в схему, связаны с миграционными потоками избирателей внутри региона. Новая схема будет действовать в течение 10 лет.

