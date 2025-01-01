Избирком Прикамья обнародовал обновленную карту избирательных участков Депутаты рассмотрят изменения в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского каря утвердила новую схему распределения избирательных округов для предстоящих выборов в Законодательное собрание региона. Как ранее уже писал «Новый компаньон», постановление внесли в краевой парламент для рассмотрения и принятия.

Действовавшая ранее схема была принята десять лет назад, и срок её действия истекает 20 января 2026 года. В соответствии с законодательством, за 80 дней до указанной даты крайизбирком обязан подготовить и представить на рассмотрение новую структуру округов.

Как отметили в пресс-службе заксобрания Прикамья, ключевые изменения вызваны миграционными процессами, наблюдавшимися в крае с момента вступления в силу действующей схемы. В частности:

— увеличена территория округа № 21. В него включили поселения из соседнего 28-го округа. В результате чего численность избирателей в обоих округах будет примерно одинаковой, около 81 тыс. в каждом;

— в состав округа № 24 добавлены населённые пункты Карагайского муниципального образования, ранее входившие в округ № 29;

— пересмотрены границы между округами № 14 и 15 (Березники);

— некоторые поселения Горнозаводского муниципального образования переведены из округа № 17 в округ № 16;

— аналогичные изменения коснутся округов № 7, 8, 9 и других округов.

Новую схему округов депутаты краевого парламента рассмотрят на ноябрьском заседании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.