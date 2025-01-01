В Прикамье изменят схему избирательных округов для выборов депутатов ЗС Документ внесён на утверждение в краевой парламент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крайизбирком подготовил новую схему избирательных округов для выборов депутатов Законодательного собрания Пермского края. Старая схема, утвержденная в 2016 году, перестанет действовать 20 января 2026 года, сообщили в пресс-службе КИК.

В соответствии с законодательством, не позднее чем за 80 дней до этой даты Избирательная комиссия Пермского края разработала и внесла в краевой парламент новую схему избирательных округов. Эта схема должна быть утверждена региональным парламентом на десятилетний срок не позднее чем за 20 дней до истечения срока действия предыдущей схемы.

Новая схема основана на требованиях Устава Пермского края и закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края». Согласно этим документам, 30 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 30 — по одномандатным округам, два из которых расположены на территории Коми-Пермяцкого округа. Средняя норма представительства на одного депутата, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 67 360 человек. Допустимое отклонение от этой нормы не должно превышать 10%, а в отдаленных и труднодоступных районах — 30%.

Основные изменения в схеме связаны с миграционными потоками избирателей внутри региона.

