На деятельность «Дома молодёжи» в Перми за год было направлено 32,7 млн рублей
Субсидии НКО на организацию занятости молодёжи превысили 27 млн рублей
На заседании Пермской городской думы заместитель главы Перми Екатерина Мальцева рассказала о реализации муниципальной программы «Культура и молодёжная политика». По её словам, общий объём финансирования на эти цели составил 74,8 млн руб.
Средства распределились следующим образом:
— деятельность МАУ «Дом молодёжи» — 32 699,3 тыс. руб.;
— субсидии НКО на организацию занятости молодёжи — 27 879,2 тыс. руб.;
— целевая субсидия на организацию занятости молодёжи — 6 705,9 тыс. руб.;
— мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодёжи — 3 999,6 тыс. руб.;
— субсидии НКО на работы в сфере молодёжной политики — 2 333,1 тыс. руб.;
— целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда — 1 192 тыс. руб.
Среди ключевых задач муниципальной программы — поддержка общественных, молодёжных инициатив и волонтёрства, создание привлекательной городской инфраструктуры для молодёжи, отметила Мальцева.
Как ранее писал «Новый компаньон», на сегодняшний день в Перми проживает 265 495 молодых пермяков 14-35 лет. Это на 6 тыс. меньше, чем в начале прошлого года.
