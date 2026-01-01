На деятельность «Дома молодёжи» в Перми за год было направлено 32,7 млн рублей Субсидии НКО на организацию занятости молодёжи превысили 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании Пермской городской думы заместитель главы Перми Екатерина Мальцева рассказала о реализации муниципальной программы «Культура и молодёжная политика». По её словам, общий объём финансирования на эти цели составил 74,8 млн руб.

Средства распределились следующим образом:

— деятельность МАУ «Дом молодёжи» — 32 699,3 тыс. руб.;

— субсидии НКО на организацию занятости молодёжи — 27 879,2 тыс. руб.;

— целевая субсидия на организацию занятости молодёжи — 6 705,9 тыс. руб.;

— мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодёжи — 3 999,6 тыс. руб.;

— субсидии НКО на работы в сфере молодёжной политики — 2 333,1 тыс. руб.;

— целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда — 1 192 тыс. руб.

Среди ключевых задач муниципальной программы — поддержка общественных, молодёжных инициатив и волонтёрства, создание привлекательной городской инфраструктуры для молодёжи, отметила Мальцева.

Как ранее писал «Новый компаньон», на сегодняшний день в Перми проживает 265 495 молодых пермяков 14-35 лет. Это на 6 тыс. меньше, чем в начале прошлого года.

