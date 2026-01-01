В Перми число молодых горожан сократилось на 6 тысяч Доля молодёжи в населении Перми составляет 26,5% Поделиться Твитнуть

Общая численность пермяков в возрасте от 14 до 35 лет по итогам 2025 года составила 265 495 человек. Из них 128 951 мужчины и 136 544 — женщины. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы сообщила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.

Чиновница озвучила эти цифры, докладывая депутатам о реализации молодёжной политики в столице Прикамья.

Как отметила Мальцева, доля молодёжи в населении Перми составляет 26,5%.

Как ранее писал «Новый компаньон», по состоянию на начало 2025 года в краевой столице проживало 271 648 молодых людей в возрасте 14-35 лет. Из них 48,5% лиц мужского пола, 51,5% — женского.

По данным мэрии, на тот момент почти половина молодых людей Прикамья проживала в краевом центре (45%).

