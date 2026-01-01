Ледовый городок Перми вновь открылся для посещений Ранее его закрывали из-за короткого замыкания в одном из торговых павильонов Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

На эспланаде в Перми Ледовый городок снова открыт для посещения. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин.

«Все системы тщательно проверены, безопасность обеспечена. Теперь пермяки могут спокойно прогуляться по нашему красивому городку», — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Как ранее писал «Новый компаньон», днём 26 января в одном из торговых домиков на территории Ледового городка произошло короткое замыкание электрооборудования. Возгорание оперативно ликвидировано, никто не пострадал. Однако городок временно приостановил работу,

В ГУ МЧС по региону сообщили, что площадь возгорания составила 4 кв. м.

