Ледовый городок на эспланаде Перми из-за пожара приостановил работу В одном из торговых павильонов произошло короткое замыкание

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

В одном из торговых домиков на территории ледового городка на эспланаде произошло короткое замыкание электрооборудования. Возгорание оперативно ликвидировано, никто не пострадал. Однако городок временно приостановил работу, об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

Сейчас на месте работают сотрудники краевого МЧС. Проводится проверка. Домик вывозится с площадки.

Городок возобновит работу сразу после завершения всех процедур.

«Прошу отнестись к ситуации с пониманием — к правилам безопасности мы относимся строго, поэтому специалистам необходимо время, чтобы всё тщательно проверить. О точном времени открытия сообщу дополнительно», — написал в телеграм-канале градоначальник.

В ГУ МЧС региона, комментируя данный пожар, сообщили, что его площадь составила 4 кв. м. Сообщение поступило в 12 часов 50 минут. На вызов реагировали девять человек личного состава и две единицы техники. В 13:03 горение ликвидировано.

