Глава Пермского округа рассказала о ремонте водовода в Кондратово Там сегодня утром обнаружили новый порыв

порыв водовода в Кондратово / фото администрации Пермского МО

Глава Пермском муниципального округа Ольга Андрианова сообщила о текущем состоянии работ на водоводе в Кондратово. Сегодня ночью там был устранён порыв на ул. Садовое Кольцо, и подача воды восстановлена. Однако на соседнем участке обнаружили новое повреждение.

В данный момент, заявила Андрианова, специалисты МУП «Энергоснабжение» полностью задействованы в откачке воды для тщательного осмотра и точной диагностики. Это стандартная процедура в подобных случаях, которая позволяет разработать наиболее эффективный план устранения неисправности.

Глава муниципалитета подчеркнула, что водоснабжение в посёлке работает в обычном режиме, и отключение воды в ближайшее время не планируется. Все необходимые ресурсы и квалифицированные специалисты сосредоточены на месте, им поставлена задача справиться с порывом как можно скорее. При необходимости работы будут вестись круглосуточно.

