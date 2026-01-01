В Пермском округе жители остались без воды В деревне Кондратово случилась коммунальная авария Поделиться Твитнуть

В Пермском муниципальном округе десятки домов остались без воды. Об этом сообщили местные жители в паблике «Кондратово». Водоснабжения в населённом пункте не было 20 и 25 января.

В местной администрации прокомментировали ситуацию. Чиновники пояснили, что утром 25 января в д. Кондратово произошёл порыв.

«Аварийная бригада сразу прибыла на место для устранения. К сожалению, порыв оказался серьёзным, поэтому жители продолжительное время были без воды. МУП «Энергоснабжение» организовало подвоз воды, машина приехала в 14:00 к Мемориалу и была там до вечера (25 января — прим. ред.)», — рассказали в администрации, отметив, что «аварийная бригада делала всё возможное, чтобы возобновить подачу воды».

Около 01:00 ночи 26 января подачу воды возобновили.

Однако в 9 часов утра понедельника в местном паблике снова появилась информация, что в месте вчерашних аварийных работ снова обнаружена утечка... Жителей снова попросили сделать запас воды.

