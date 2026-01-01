Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три пермских ресторана вошли в шорт-лист премии Russian Hospitality Awards Рестораторы Прикамья претендуют на победу в пяти номинациях Поделиться Твитнуть

"Тайная В." Фото: Елена Бахур

Состоялось оглашение списка финалистов крупнейшей российской премии в сфере индустрии гостеприимства — Russian Hospitality Awards, ежегодно отмечающей лучшие отели и рестораны России.

Как отметил телеграм-канал «Пермь. Всё реально!», в шорт-лист вошли три пермских заведения: «Тайная В.», Nolan wine & kitchen и Rob Roy.

Премия Russian Hospitality Awards была основана в 2014 году. Изначально в ней отмечались только отели, однако с прошлого года была основана отдельная премия для ресторанов. Особенностью Russian Hospitality Awards является многоступенчатая проверка заведений-участников.

Изначально на премию заявилось 518 ресторанов из 56 городов России, в финал прошло 90 заведений из 28 городов. На первом этапе эксперты изучают рейтинг заведения в системе www.trustyou.com, после чего в следующий этап не прошли 20% участников. На втором этапе жюри премии отсмотрело презентации претендентов и отсеяло 40%; на третьем этапе рестораны оценивались «тайными гостями», в результате чего отсеялись ещё 40% участников.

Среди заведений, преодолевших все три этапа — три ресторана из Перми. Они вошли в пять номинаций:

— «Гастродебют года» — «Тайная В.»;

— «Лучший завтрак» — «Тайная В.» и Nolan wine & kitchen;

— «Лучший ресторан европейской кухни» — Nolan wine & kitchen;

— «Лучший коктейльный бар» — Rob Roy;

— «Лучший мясной ресторан» — Rob Roy.

В каждой номинации — всего по пять названий, и, судя по этому показателю, Пермь — лучший в России город с ресторанными завтраками: в этой номинации у пермяков два названия из пяти.

Церемония оглашения победителей и награждения пройдёт в московском отеле Radisson Blu 16 марта.

Номинанты премии для отелей будут названы 30 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.