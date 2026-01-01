Проезд перед Чусовским мостом в Перми временно закроют Работы будут проводиться ночью 27 января Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми вновь ограничат движение транспорта перед Чусовским мостом в связи с дорожными работами. Как сообщает краевой минтранс, работы будут проводиться ночью 27 января с 03:00 до 05:00.

«В ночь с 26 на 27 января рабочие приступят к демонтажу пролетного строения железнодорожного путепровода перед Чусовским мостом. В связи с этим временно будет закрыт участок дороги Пермь—Березники», — информирует ведомство.

Владельцы легкового транспорта смогут воспользоваться временным проездом, отмеченным на схеме. Время отправления автобуса, следующего по маршруту № 752 «Красновишерск—Пермь» из Красновишерска, будет перенесено с 01:00 на 02:00.

Отмечается, что на участке, где введут ограничения, будет дежурить наряд ГИБДД. Жителей просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут поездок.

Ранее ограничения движения на участке перед Чусовским мостом вводились в новогодние праздники. Дорожники выполняли работы на ж/д путепроводе.

