Перед Чусовским мостом в Перми временно ограничили проезд Работы проводятся в ночное время Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми начались работы на железнодорожном путепроводе перед Чусовским мостом. В связи с этим вводятся ограничения движения транспорта на участке основного хода дороги, объезд будет организован по временному проезду. Работы будут проводиться по ночам с 8 по 11 января в период с 01:00 до 05:00.

«Рабочим предстоит подготовить балку ж/д моста к демонтажу — ту самую, которая сейчас мешает сквозному проезду автомобилей на новый мост. Обращаем ваше внимание, что участок основного хода дороги будет закрыт для движения транспорта. Объезд для легкового транспорта возможен по временному проезду», — рассказали в краевом минтрансе.

На участке, где введены ограничения, дежурит наряд ГИБДД. Автобусы, которые должны курсировать по расписанию в ночное время, будут пропущены по основному ходу дороги. Движение поездов переключено на реконструированную часть железнодорожного путепровода. Пермяков просят быть внимательными, соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут поездок.

