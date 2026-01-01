В Перми капитально отремонтируют кровлю исторического здания Власти готовы выделить почти 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

Объект культурного наследия «Управление Уральской железной дороги» ждет масштабный ремонт кровли. ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» объявил конкурс на выбор подрядчика для проведения ремонтных работ в учебном корпусе № 2 Пермского института железнодорожного транспорта.

Согласно объявлению, размещенному на сайте госзакупок, начальная сумма контракта составляет 9,9 млн руб.

Работы планируется проводить без нарушения учебного процесса, обеспечивая безопасность студентов и сотрудников университета. Ремонт затронет крышу и чердачные помещения, включая обязательную фотофиксацию всех промежуточных этапов строительства.

Капремонт планируется сделать с 1 апреля до конца октября текущего года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца января.

Напомним, в сентябре прошлого года Уральский государственный университет путей сообщения искал подрядчика для разработки проектной документации на капремонт крыш учебных корпусов Пермского института железнодорожного транспорта. Начальная цена контракта составляла 1,9 млн руб.

