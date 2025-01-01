Проект капремонта крыш корпусов института в Перми оценили в 1,8 млн рублей Здания относятся к объектам культурного наследия Поделиться Твитнуть

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) ищет подрядчика для разработки проектной документации на капремонт крыш учебных корпусов Пермского института железнодорожного транспорта — филиала УрГУПС. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Корпуса, относящиеся к объектам культурного наследия, расположены по ул. Горького, 1 и 2. Подрядчику необходимо выполнить архитектурно-археологические обмеры, провести инженерные изыскания, а также подготовить эскиз проекта и проект реставрации. Все работы должны быть выполнены в течение 90 дней с момента заключения контракта.





Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1,847 млн руб. Итоги подведут 9 сентября.





Ранее «Новый компаньон» писал , что ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум им. В.П. Сухарева» (ул. Советской Армии, 32 в Перми) ищет подрядчика для выполнения первого этапа капитального ремонта фасадов. Работы оценили в 34,8 млн руб.

