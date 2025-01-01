Алёна Бронникова Ремонт фасада в пермском индустриальном техникуме оценили почти в 35 млн рублей Работы должны быть выполнены до конца ноября Поделиться Твитнуть

ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум имени В. П. Сухарева» на ул. Советской Армии, 32 в Перми ищет подрядчика для выполнения первого этапа капитального ремонта фасадов. Работы оценили в 34,8 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заявки на участие в закупке принимаются до 10 сентября, исполнителя выберут 12 сентября. Приступить к работам компания должна будет 29 сентября и завершить их 30 ноября 2025 года.

Проектную документацию подготовило ООО «РусРазвитие». Стоимость работ по капремонту фасадов в ценах на первый квартал текущего года для первого этапа составила 34,9 млн руб., для второго — 58,4 млн.

В рамках первого этапа работы будут вестись в первом корпусе, в рамках второго — в трёх зданиях: в пятиэтажном и трёхэтажном учебных корпусах и производственном двухэтажном корпусе. Работы включают в себя установку лесов, демонтаж существующих элементов, устройство новых фасадов и входных групп, установку архитектурной подсветки на первом корпусе.

Весной были опубликованы эскизы нового фасада техникума. В результате капремонта будут полностью обновлен цвет фасада и технические элементы, созданы металлические элементы декора.

