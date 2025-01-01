Опубликованы эскизы нового фасада здания Пермского краевого техникума имения Сухарева Ремонт должны выполнить до конца этого года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

Депутат заксобрания Пермского края и советник губернатора Дмитрия Махонина по вопросам строительства Павел Черепанов опубликовал на своей странице в соцсетях эскизы нового фасада здания краевого индустриального техникума им. В.П. Сухарева.

«На сегодняшний день строители демонтировали значительную часть старого фасада и приступили к работам. Лицевую часть фасада планируется завершить в этом году», — написал Черепанов.

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

Ранее, в середине апреля, стало известно, что краевой индустриальный техникум ждут масштабные изменения: при поддержке региональных властей и компании «Лукойл» обновят фасад здания. На нём останется портрет деятеля нефтеперерабатывающей промышленности, гендиректора ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» с 1987 по 2003 год Вениамина Сухарева, а также изображения инженеров и технических специалистов.

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

Помимо этого, планируется полностью обновить цвет фасада, создать металлические элементы декора и обновить технические элементы. В дальнейшей у здания появится и архитектурная подсветка.

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