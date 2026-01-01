Годовая инфляция в Пермском крае замедлилась до 6,72% Показатель превышает общероссийский уровень Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в декабре 2025 года годовая инфляция снизилась до 6,27%. При этом показатель до сих пор превышает общероссийский уровень 5,59%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает региональное отделение Банка России.

В течение декабря на фоне повышенного спроса в преддверии новогодних праздников наблюдалось общее повышение стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров, а также платных услуг – в связи с сезонным спросом. В то же время, с исключением сезонности цены в декабре выросли меньше, чем в предыдущем месяце, что связано с ростом производства и предложения отдельных продуктов питания.

Отмечается, что в декабре подешевели услуги зарубежного туризма – на 10,91% за месяц и на 10,19% за год. Одними из основных факторов, повлиявших на это, стали укрепление рубля и расширение полётных программ по отдельным направлениям в страны Юго-Восточной Азии.

Сильнее всего цены на продовольственные товары выросли на кондитерские изделия – на 1,85% за месяц и на 10,07% за год. Среди непродовольственных товаров – на средства связи (+2,5% за месяц и +6,93% за год), среди услуг – на санаторно-оздоровительные услуги (+2,13% за месяц). Значительное снижение зафиксировано на сахар – на 2,68% за месяц и на 4,86% за год и на топливо (-0,2% за месяц, +9,07% за год).

В России в целом годовой уровень инфляции продолжает показывать тенденцию к снижению – с 6,64% в ноябре до 5,59% в декабре. Рост цен был низким, в пересчёте на год составил 2,6%. Ожидается, что в 2026 году инфляция опустится до 4-5% и стабилизируется вблизи 4%.

Напомним, в ноябре годовая инфляция в Пермском крае составляла 7,66%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.