Стала известна дата прощания с вице-мэром Перми Валерием Стариковым Он ушёл из жизни 22 января

Фото: страница Валерия Старикова ВК

Родственники вице-мэра Перми Валерия Старикова, скончавшегося 22 января, назвали время и место прощания с ним. Как сообщает ВЕТТА, в соцсетях они рассказали, что покойный был жизнелюбивым человеком, который делился своей энергией с окружающими и умел найти подход к каждому.

Гражданская панихида пройдёт в понедельник, 26 января, в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного на ул. Старцева, 140а. Начало в 14:00.

Валерий Стариков ушёл из жизни на 65-м году. За годы карьеры он работал художественным руководителем театра под названием «Ироничная компания», продюсером на ГТРК «Т7». На посту заместителя главы Перми отвечал за сферы культуры, спорта и образования. В последнее время его деятельность была связана с КГУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».

