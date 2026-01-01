В Перми скончался бывший вице-мэр Валерий Стариков Ему было 64 года Поделиться Твитнуть

Фото: страница Валерия Старикова ВК

На 65-м году скончался бывший заместитель мэра Перми Валерий Стариков. Об этом сообщает «В курсе.ру», ссылаясь на собственные источники.

Валерий Стариков родился в октябре 1961 года в Перми. Получил образование в Пермском политехническом институте, а также в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова.

В 1990-е годы стал основателем и художественным руководителем театра под названием «Ироничная компания», впоследствии трудился продюсером на ГТРК «Т7».

С 2004 по 2006 год, будучи заместителем главы Перми, отвечал за сферы культуры, спорта и образования. В последнее время его деятельность была связана с КГУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».

